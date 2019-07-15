Чиновники заверили, что еще нет окончательного решения по свалке в Ликино-Дулеве

Протестующие против проекта активисты опять перекрывали Егорьевское шоссе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Подмосковные чиновники заявили, что еще не принято решение о строительстве свалки и комплекса по переработке отходов в Ликино-Дулеве и что отведенный под свалку участок не относится к лесному фонду. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья.

Ранее 15 июля активисты перекрыли Егорьевское шоссе в районе деревни Слободище, протестуя против вырубки леса под свалку.

В ведомстве напомнили, что две недели назад активистов приняли в Доме правительства Подмосковья. Там им показали по картам, что выделенный под свалку участок не относится к землям лесхоза. Также им пообещали, что строительство не начнут без проведения госэкспертизы и подготовки проекта, а также передали результаты первых изысканий и "все договора с подрядчиками и соответствующие разрешения".

Активистам также пообещали дать возможность заказать альтернативную экспертизу участка.

Расположить на этом месте - у деревни Старово сельского поселения Ильинское - предложили сами же активисты, заявили в министерстве. По словам чиновников, это произошло после акций в мае 2018 года против строительства свалки у деревни Алексеевская сельского поселения Соболевское.

В середине июня жители Ликина-Дулева уже перекрывали трассу А-108, протестуя против вырубки леса. По их мнению, лес рубили под дорогу на свалку. Тогда в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства объяснили, что деревья вырубили для создания лесопожарной просеки. В министерстве ЖКХ Подмосковья тогда же заявили, что строительство под свалку не начнут до проведения инженерных изысканий и общественных слушаний. Дату слушаний еще не определили.