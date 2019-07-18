Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, грозившийся взорвать Ярославский вокзал в Москве, задержан, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"По предварительным данным, мужчина с ментальными отклонениями, находясь в неадекватном состоянии, стал приставать к прохожим на вокзале, затем обратился к полицейским и сообщил, что здание заминировано", - сказал источник. Сейчас личность мужчины выясняется.

Людей с вокзала эвакуировать не стали, но усилили на нем меры безопасности.

Информацию о задержании мужчины подтвердили в пресс-службе МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. Там отметили, что он доставлен в дежурную часть для разбирательства, а сотрудники транспортной полиции ищут на вокзале опасные предметы.