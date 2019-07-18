Киевское шоссе расширят до 6 полос от Московского малого кольца до границы города

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила реконструкцию Киевского шоссе на участке от 51 км до 65 км от Московского малого кольца (ММК) до границы столицы.

Проезжую часть планируется расширить до шести полос. Помимо этого, реконструируют те развязки, что уже имеются, и построят новые, а также пешеходные переходы, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

В поселках Рассудово и Киевский возведут многоуровневые развязки.

Участок Киевского шоссе от ММК (65-124 км) включен в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)". Его реконструкцией займется ГК "Росавтодор".