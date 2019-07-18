Поиск

В Москве осталось открыто только пять официальных пляжей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Один из двух пляжей в Серебряном бору в Москве закрыли для купания из-за плохих показателей воды, сообщили в четверг в столичном управлении Роспотребнадзора; таким образом, в столице осталось открыто всего пять пляжей.

Всего в Москве находится 11 зон отдыха с купанием. Три из них ("Озеро Белое", "Большой городской пруд", "Пляжный комплекс Бич Клаб") закрыты на реконструкцию. В двух ("Большой Садовый пруд" и "Левобережный") ранее также ввели временный запрет на купание из-за плохих показателей проб воды.

Таким образом, в настоящее время открыты для купания пять зон отдыха: озеро "Мещерское", "Озеро Черное", "Озеро Школьное", "Серебряный бор-3" и Тропарево.

Москва

Новости по теме

Новости

Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 млн рублей

Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 млн рублей

Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек

Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек

Строители Юго-Восточной хорды не нашли радиации на месте будущих работ в Москворечье

Строители Юго-Восточной хорды не нашли радиации на месте будущих работ в Москворечье

Москва заняла третье место в мире по числу жителей-миллиардеров

Москва заняла третье место в мире по числу жителей-миллиардеров

Москва в июне побила рекорд по продажам квартир

Список независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы

Список независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы

Отравившихся едой из автоматов в Москве стало больше 50

Отравившихся едой из автоматов в Москве стало больше 50

За сутки в Москве выпало более 20% месячной нормы осадков

В Москве затопило Дмитровское шоссе

Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');