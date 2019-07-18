В Москве осталось открыто только пять официальных пляжей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Один из двух пляжей в Серебряном бору в Москве закрыли для купания из-за плохих показателей воды, сообщили в четверг в столичном управлении Роспотребнадзора; таким образом, в столице осталось открыто всего пять пляжей.

Всего в Москве находится 11 зон отдыха с купанием. Три из них ("Озеро Белое", "Большой городской пруд", "Пляжный комплекс Бич Клаб") закрыты на реконструкцию. В двух ("Большой Садовый пруд" и "Левобережный") ранее также ввели временный запрет на купание из-за плохих показателей проб воды.

Таким образом, в настоящее время открыты для купания пять зон отдыха: озеро "Мещерское", "Озеро Черное", "Озеро Школьное", "Серебряный бор-3" и Тропарево.