Поиск

Еще один московский пляж закрыли для купания из-за плохой воды

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Зона отдыха пляжа "Левобережный" в Москве временно закрыта для купания из-за плохого качества воды, сообщили "Интерфаксу" в столичном управлении Роспотребнадзора в пятницу.

"После получения удовлетворительных результатов исследований, свидетельствующих о возможности безопасного использования водоема, запрет будет незамедлительно снят", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, открытыми для купания в настоящее время в Москве из 11 пляжей остаются шесть зон отдыха: "Озеро Мещерское", "Озеро Черное", "Озеро Школьное", Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 и Тропарево.

Зона отдыха "Большой Садовый пруд" по-прежнему закрыта для купания также из-за плохих показателей проб воды. Еще три пляжа - "Озеро Белое", "Большой городской пруд", "Пляжный комплекс Бич Клаб" - закрыты на реконструкцию.

Москва

Новости по теме

Новости

Штормовой ветер повалил в Москве 27 деревьев и повредил три машины

В столичном МЧС предупредили о возможных порывах ветра до 23 м/с в пятницу

В столичном МЧС предупредили о возможных порывах ветра до 23 м/с в пятницу

Сбой телевещания в Москве произошел из-за технических работ

Илья Яшин получил очередные 10 суток ареста

Илья Яшин получил очередные 10 суток ареста

Сенаторы усмотрели признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму

Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни

Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни

Разыскиваемого фигуранта "дела 27 июля" Сергея Фомина задержали

Мэрия Москвы объяснила запрет на музыку в ходе митинга оппозиции требованиями закона

Мэрия Москвы объяснила запрет на музыку в ходе митинга оппозиции требованиями закона

Правозащитники сообщили об обысках у троих сотрудников ФБК

Правозащитники сообщили об обысках у троих сотрудников ФБК

Москвич, объявленный в розыск по "делу 27 июля", сам явился к следователю

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');