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Во "Внуково" сел Boeing, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя

Во "Внуково" сел Boeing, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя
Архивное фото
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В московском аэропорту "Внуково" успешно приземлился пассажирский Boeing авиакомпании "Россия", который вернулся в столицу из-за проблем с двигателем. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Лайнер следовал в Анталью.

Как сообщал "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением, командир после набора высота связался с диспетчерами и доложил об отказе одного из двигателей.

"Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета - "Внуково"", - сказал собеседник агентства.

Ранее нештатная ситуация произошла в другом столичном аэропорту "Шереметьево". Более 530 туристов, также собиравшихся в Анталью, не смогли вылететь вылететь в пункт назначения из-за поломки самолета.

Рейс ZF 9007 авиакомпании AZUR air на самолете Boeing 777-300ER по техническим причинам был перенесен с 2:50 на 11:40. Посадка пассажиров была произведена в 12:00, однако через полчаса полет был отложен повторно. Рейс был перенесен на 19:00.

С длительной задержкой рейса AZUR air столкнулись и пассажиры в Анталье. Согласно онлайн-табло аэропорта "Внуково", рейс ZF 8884 должен был вылететь в 8:50, но был отложен до 22:25.

Внуково Боинг Анталья

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