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Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области днём 25 июля, сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, задержан мужчина 1981 года рождения. В ближайшее время подозреваемого доставят в следственные органы.

По версии следствия, подозреваемый не менее 20 раз ударил ножом 25-летнюю женщину и скрылся. От полученных ранений женщина скончалась. Инцидент произошел на детской площадке подмосковном городе Раменское.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ - "убийство").

Раменское

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