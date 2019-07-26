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Обвиняемый в убийстве женщины в Раменском арестован

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили 38-летнему жителю Подмосковья обвинение в убийстве женщины (ч.1 ст.105 УК РФ) на детской площадке в Раменском, сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Суд принял решение об аресте мужчины.

По данным следствия, 25 июля в Раменском городском округе во дворе многоэтажного дома на детской площадке обвиняемый нанес женщине не менее 20 ударов ножом, после чего скрылся. Женщина скончалась.

На допросе мужчина сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах совершенного им убийства. Он рассказал, что убил женщину из ревности. Мужчина написал явку с повинной и раскаялся в содеянном.

Следователем получены данные, что задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Кроме того, проверяется информация о его причастности к убийству девушки, совершенному в 2014 году в Крыму.

СКР Московская область

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