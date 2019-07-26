Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке оформил явку с повинной

Его проверяют на причастность к еще одному убийству женщины, на этот раз в Крыму

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском, это оказался ее 38-летний знакомый, сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

Задержанный признал вину и объяснил, что убил ее из ревности. Он написал явку с повинной и заявил, что раскаялся. У задержанного изъяли нож со следами вещества бурого цвета, сообщали ранее в МВД.

Ранее сообщалось, что днем 25 июля на детской площадке во дворе многоэтажного дома мужчина зарезал женщину на глазах ее дочери. Он нанес ей не меньше двадцати ударов ножом и скрылся.

Задержанный был ранее судим за незаконной оборот оружия. Теперь в СК его проверяют на причастность к убийству еще одной женщины, совершенном в Крыму в 2014 году.