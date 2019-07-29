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В столичном регионе немного потеплеет в выходные

До среды включительно в Москве будет холодать

В столичном регионе немного потеплеет в выходные
Фото: Reuters

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - За сутки в столичном регионе похолодало на десять градусов, всю неделю в Москве и Подмосковье будет сохраняться прохладная погода с пониженным атмосферным давлением, сообщили в Гидрометцентре России.

Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на шесть-семь градусов.

Ночи станут намного холоднее, чем на прошлой неделе, днем облака будут мешать воздуху как следует прогреться.

В понедельник и вторник дождей в регионе не ожидается. По словам синоптиков, днем в Москве будет 15-17 градусов, по области - 12-17. В ночь на вторник в городе будет 7-9 градусов, в Подмосковье - от 4 до 9 градусов тепла. Днем во вторник в Москве потеплеет до 13-15 градусов, в области ожидается от 10 до 15 градусов.

В среду возможен умеренный дождь, ветер усилится до скорости 12-17 метров в секунду при порывах. Днем в городе будет 12-14 градусов, в Подмосковье - 9-14.

В четверг прогнозируются небольшие дожди с прояснениями. В ночь на четверг в регионе будет от 5 до 10 градусов, днем - от 12 до 17.

В пятницу и субботу местами возможны небольшие дожди, по ночам будет не теплее 12 градусов. Днем в пятницу синоптики обещают 14-19 градусов, в субботу - чуть теплее, до 16-21 градуса.

Гидрометцентр Москва Подмосковье

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