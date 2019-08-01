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Пассажир упал на пути на станции московского метро "Бульвар Дмитрия Донского"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Падение пассажира на рельсы прервало движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена утром в четверг. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел около 8:00 на станции "Бульвар Дмитрия Донского". Для того, чтобы достать пассажира, было снято напряжение контактного рельса, сказал собеседник агентства.

О состоянии пострадавшего информации пока нет.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что на Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" из-за падения пассажира на путь.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Москва

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