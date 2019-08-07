На восточном участке синей ветки московского метро прервано движение
Там на рельсы упал пассажир
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - На Арбатско-Покровской линии московского метро остановили движение от станции "Партизанская" до "Щелковской" из-за падения человека на рельсы, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Пассажир упал на пути на станции "Первомайская" около 16:50, сообщил информированный источник "Интерфакса". Чтобы поднять пострадавшего, пришлось снять напряжение с контактного рельса.