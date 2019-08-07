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На восточном участке синей ветки московского метро прервано движение

Там на рельсы упал пассажир

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - На Арбатско-Покровской линии московского метро остановили движение от станции "Партизанская" до "Щелковской" из-за падения человека на рельсы, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Пассажир упал на пути на станции "Первомайская" около 16:50, сообщил информированный источник "Интерфакса". Чтобы поднять пострадавшего, пришлось снять напряжение с контактного рельса.

Московский метрополитен

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