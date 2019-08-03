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Площадь возгорания в центре Москвы увеличилась до 2000 кв.м.

По предварительным данным, при тушении пострадал один пожарный

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В столичном районе Замоскворечье горит расселенное здание, огнем охвачено 2 тыс. кв.м., сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.

Сообщение о возгорании в четырехэтажном здании старой постройки по адресу Дубининская, 41, стр. 4 поступило в 06:18.

МЧС задействовало авиацию для тушения пожара.

По предварительным данным, пострадал пожарный. В МЧС эту информацию пока не подтвердили.

Ранее стало известно о возгорании в центре Москвы на площади 1000 кв.м..

Москва ЦАО

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