Движение транспорта ограничено в центре Москвы из-за пожара в здании

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Полицейские просят водителей выбирать маршруты объезда в связи с перекрытием улицы в Москве из-за пожара в расселенном здании на Дубининской улице, сообщили "Интерфаксу" в субботу в столичном главке МВД России.

"В связи с работами по ликвидации возгорания в здании на Дубининской улице ограничено движение транспорта. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка. Московская ГИБДД обращается к водителям с просьбой заранее планировать маршрут в объезд места происшествия", - сказали в пресс-службе ведомства.

Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. метров, для тушения пожара используется авиация, сообщили в столичном главке МЧС.

По предварительным данным пострадал пожарный. В МЧС эту информацию не подтверждают и не опровергают.