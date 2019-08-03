Поиск

Источник сообщил, что пожар в центре Москвы может охватить до 10 тыс. кв. м

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пожар в здании заброшенного хладокомбината в центре Москвы может охватить до 10 тыс. кв. метров площади, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Пока огнем охвачено 2 тыс. кв. метров площади здания.

Тем временем МЧС усилило группировку пожарных, с воздуха пожар тушат два вертолёта Московского авиационного центра.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что имеется угроза перехода огня на расположенную рядом АЗС.

Пожарным пока не удается остановить распространение огня. Пострадавших на данный момент нет.

"Локализовать пока не удается. Здание старое, происходят обрушения конструкций внутри", - сказал он.

Сообщение о возгорании в четырехэтажном здании старой постройки по адресу Дубининская, 41, стр. 4 поступило в 06:18. Полицейские просят водителей выбирать маршруты объезда в связи с перекрытием улицы.

Москва ЦАО

Новости по теме

Новости

Пожар в районе Павелецкого вокзала в Москве локализован

Пожар в здании в центре Москвы угрожает расположенной рядом АЗС

Площадь возгорания в центре Москвы увеличилась до 2000 кв.м.

Наземный участок Филевской линии вновь закрыли на выходные

"Аэроэкспресс" отменил ряд рейсов в "Шереметьево" 3-4 августа

Мосгорсуд не пустил Ивана Жданова на выборы в Мосгордуму

Вопрос о регистрации Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму решат 6 августа

Вопрос о регистрации Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму решат 6 августа

СКР сообщил о задержании 27 июля 134 злостных уклонистов

Суд арестовал студента ВШЭ по "делу 27 июля"

Мэрия Москвы согласовала уже два митинга на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');