Источник сообщил, что пожар в центре Москвы может охватить до 10 тыс. кв. м

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пожар в здании заброшенного хладокомбината в центре Москвы может охватить до 10 тыс. кв. метров площади, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Пока огнем охвачено 2 тыс. кв. метров площади здания.

Тем временем МЧС усилило группировку пожарных, с воздуха пожар тушат два вертолёта Московского авиационного центра.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что имеется угроза перехода огня на расположенную рядом АЗС.

Пожарным пока не удается остановить распространение огня. Пострадавших на данный момент нет.

"Локализовать пока не удается. Здание старое, происходят обрушения конструкций внутри", - сказал он.

Сообщение о возгорании в четырехэтажном здании старой постройки по адресу Дубининская, 41, стр. 4 поступило в 06:18. Полицейские просят водителей выбирать маршруты объезда в связи с перекрытием улицы.