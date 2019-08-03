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Пожар в районе Павелецкого вокзала в Москве локализован

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пожар в заброшенном здании в центре Москвы локализован на площади 5 тыс. кв. м, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.

Сегодня утром около 6 утра поступили первые сообщения о возгорании в выселенном четырехэтажном здании на Дубининской улице. К тушению пожара привлечены 24 единицы техники и порядка 70 человек личного состава, с воздуха пожар тушат два вертолёта.

Непосредственно на пожаре пострадавших нет, отмечали в МЧС

По данным информированного источника, в качестве основных версий пожара рассматриваются неисправность электропроводки и человеческий фактор.

Москва

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