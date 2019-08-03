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Пожар в здании в центре Москвы угрожает расположенной рядом АЗС

Локализовать пожар пока не удается, происходит обрушение внутренних конструкций здания

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пожар в расселенном здании в Замоскворечье угрожает расположенной рядом АЗС, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Есть угроза перехода огня на расположенную рядом АЗС", - сказал источник.

Пожарным пока не удается остановить распространение огня.

"Пожар охватил все здание на площади 2 тыс. кв. м. Локализовать пока не удается. Здание старое, происходят обрушения конструкций внутри", - сказал он.

Сообщение о возгорании в четырехэтажном здании старой постройки по адресу Дубининская, 41, стр. 4 поступило в 06:18. Полицейские просят водителей выбирать маршруты объезда в связи с перекрытием улицы.

Москва ЦАО

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