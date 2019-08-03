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Появились первые версии причин пожара в центре Москвы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Неисправность электропроводки и человеческий фактор рассматриваются среди версий пожара в расселенном здании в Замоскворечье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Рассматривается версия противоправных действий третьих лиц, а также короткое замыкание в старой электропроводке", - сказал источник.

Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. метров, для тушения пожара используется авиация, сообщили в столичном главке МЧС.

По предварительным данным, пострадал пожарный. В МЧС эту информацию не подтверждают и не опровергают.

Сообщение о возгорании в четырехэтажном здании старой постройки по адресу Дубининская, 41, стр. 4 поступило в 06:18. Полицейские просят водителей выбирать маршруты объезда в связи с перекрытием улицы. Источник "Интерфакса" сообщил об угрозе перехода огня на расположенную рядом АЗС.

Москва ЦАО

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