Появились первые версии причин пожара в центре Москвы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Неисправность электропроводки и человеческий фактор рассматриваются среди версий пожара в расселенном здании в Замоскворечье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Рассматривается версия противоправных действий третьих лиц, а также короткое замыкание в старой электропроводке", - сказал источник.

Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. метров, для тушения пожара используется авиация, сообщили в столичном главке МЧС.

По предварительным данным, пострадал пожарный. В МЧС эту информацию не подтверждают и не опровергают.

Сообщение о возгорании в четырехэтажном здании старой постройки по адресу Дубининская, 41, стр. 4 поступило в 06:18. Полицейские просят водителей выбирать маршруты объезда в связи с перекрытием улицы. Источник "Интерфакса" сообщил об угрозе перехода огня на расположенную рядом АЗС.