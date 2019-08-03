Наблюдатель от Общественной палаты отметил аккуратные действия полиции на акции в Москве

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, наблюдающий в субботу за несогласованной с властями города акцией на Бульварном кольце, сообщил, что задержаний немного, и полиция действует аккуратно.

"Мы только что были на Трубной площади, нам было важно посмотреть, как действуют сотрудники полиции. Что можно сказать: задержаний немного, полицейские действуют достаточно аккуратно", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, сотрудники полиции и Росгвардии "аккуратно берут людей под локотки и провожают в автобусы". "Только что я видел, как задержали одного парня, проводили его к "автозаку", и перед тем, как посадить внутрь, он прошел процедуру досмотра. В результате у него упала кепка, так вот полицейские подняли ее и ему подали", - рассказал Ковалев, обещав продолжить наблюдение за происходящим столько, сколько потребуется.

Корреспонденты "Интерфакса" сообщают, что полиция после предварительного предупреждения начала задерживать участников несанкционированной акции в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

Как передает корреспондент агентства, полицейские на Бульварном кольце в центре Москвы регулярно объявляют собравшимся о том, что их действия незаконны, а акция не санкционирована столичными властями.

После того, как участники акции отказались подчиниться призывам разойтись, полиция начала задерживать пришедших и доставлять их в автозаки, припаркованные вдоль Бульварного кольца и в переулках. Некоторые задержанные ведут трансляцию прямо из автозаков.

Порядка пяти человек задержали на участке от Покровских ворот до Тургеневской площади, более 10 участников несанкционированной акции задержаны на Трубной площади, передают корреспонденты, отмечая, что в основном митингующих полиция вытеснят в сторону Садового кольца.

Участники акции не выкрикивают лозунгов, не несут плакатов. Сотрудники полиции и Росгвардии выборочно проверяют содержимое сумок у прохожих, у некоторых спрашивают документы. Некоторых людей, не предъявивших документов, приглашают в ОВД для установления личности. При этом силу сотрудники правоохранительных органов не применяют.

Как сообщалось, столичные власти не разрешили проведение 3 августа оппозиционной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В субботу в центре Москвы были усилены меры безопасности после предупреждения властей о недопустимости ее проведения.