На Пушкинской площади задержали десяток участников несогласованной акции

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Полиция на Пушкинской площади в субботу днем начала задерживать участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передает корреспондент "Интерфакса".

По свидетельству корреспондентов, после неоднократных призывов к участникам разойтись в полицейский автобус препроводили порядка десяти человек. Среди них была девушка, нижняя часть лица которой была закрыта темной повязкой.

Как сообщалось ранее, в центре столицы были усилены меры безопасности после предупреждения властей о недопустимости проведения несогласованной акции.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов.