Поиск

На Пушкинской площади задержали десяток участников несогласованной акции

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Полиция на Пушкинской площади в субботу днем начала задерживать участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передает корреспондент "Интерфакса".

МоскваЛюбовь Соболь задержали на выходе из ее штабаЛюбовь Соболь задержали на выходе из ее штабаЧитать подробнее

По свидетельству корреспондентов, после неоднократных призывов к участникам разойтись в полицейский автобус препроводили порядка десяти человек. Среди них была девушка, нижняя часть лица которой была закрыта темной повязкой.

Как сообщалось ранее, в центре столицы были усилены меры безопасности после предупреждения властей о недопустимости проведения несогласованной акции.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов.

Москва Мосгордума Пушкинская площадь

Новости по теме

Новости

Наблюдатель от Общественной палаты отметил аккуратные действия полиции на акции в Москве

Московская полиция сообщила о 30 задержанных на акции оппозиции

Московская полиция сообщила о 30 задержанных на акции оппозиции

Любовь Соболь задержали на выходе из ее штаба

Любовь Соболь задержали на выходе из ее штаба

В Москве усилили меры безопасности в связи с возможной несогласованной акцией

В Шереметьево обрушился каркас крыши ангара воздушных судов

Пожар в нежилом здании в центре Москвы ликвидировали

Пожар в нежилом здании в центре Москвы ликвидировали

Пожар в районе Павелецкого вокзала в Москве локализован

Источник сообщил, что пожар в центре Москвы может охватить до 10 тыс. кв. м

Источник сообщил, что пожар в центре Москвы может охватить до 10 тыс. кв. м

Пожар в здании в центре Москвы угрожает расположенной рядом АЗС

Площадь возгорания в центре Москвы увеличилась до 2000 кв.м.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');