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В СПЧ сочли произвольными задержания участников несанкционированной акции в Москве

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Председатель комиссии по избирательным правам Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский считает, что задержания на несанкционированной акции в Москве в субботу выглядят случайными.

"Я категорически против таких произвольных задержаний. Не вижу оснований, чтобы перегораживать бульвары. Это мирное спокойное гуляние граждан, не огромная густая агрессивная толпа, а ручейки", - сказал Шаблинский, который присутствует на акции.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов "заблокировали отдельные участки Бульварного кольца, Петровский, часть Сретенского бульвара, только что шеренга вытеснила нас из сквера около кинотеатра "Пушкинский".

Он заявил, что есть информация о задержаниях, хотя "люди ведут себя мирно, спокойно". Однако Шаблинский подчеркнул, что пока применения силы не видел.

В субботу в Москве проходит несогласованная акция оппозиции и ее сторонников, протестующих против отказа окружных избирательных комиссий зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы по итогам кампании по сбору подписей.

Москва СПЧ

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