В Москве усилили меры безопасности в связи с возможной несогласованной акцией
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в субботу днем усилили меры безопасности в центре Москвы после предупреждения властей о недопустимости проведения несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Как передал корреспондент "Интерфакса", по Бульварному кольцу от площади Никитских ворот до Покровских ворот дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии, на границе Тверского и Никитского бульваров установлены металлические ограждения, выставляется оцепление.
На Гоголевском и Никитском бульварах от Пречистенских ворот до площади Никитских ворот встречаются редкие патрули Росгвардии и полиции.
Между тем, по свидетельству корреспондентов "Интерфакса", обстановка на бульварах спокойная, никаких изменений в движении транспорта и пешеходов нет.
Вдоль Бульварного кольца от площади Никитских ворот в сторону Трубной площади, в окрестных переулках припаркованы автобусы полиции и Росгвардии, а также эвакуаторы, скорая помощь.
Некоторые кафе, рестораны и магазины, расположенные на первых этажах зданий на Бульварном кольце от площади Никитских ворот в сторону Трубной площади, не работают.
Мобильный интернет на Никитском бульваре работает с перебоями.
Сотрудники полиции дежурят на станциях метро в центре города. Они периодически проверяют документы у пассажиров на выходе из станций метрополитена.
Накануне полиция Москвы неоднократно предупреждала, что оперативно отреагирует на правонарушения 3 августа в случае проведения несанкционированной акции в Москве, напомнив, что мероприятие является несогласованным.
По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов.