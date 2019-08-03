Задержан шестой фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следователи задержали шестого подозреваемого в причастности к массовым беспорядкам во время несанкционированной акции оппозиции в Москве 27 июля.

"СКР задержал после обыска Даниила Конова по подозрению в массовых беспорядках", - сообщил в своём телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По его словам, к задержанному уже выехал адвокат.

В столичном главке Следственного комитета России (СКР) 30 июля сообщили о возбуждении уголовного дела об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам (ст. 212 УК РФ) в связи с событиями 27 июля в центре Москвы.

По версии следствия, "группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

По данным СК, "участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия".

Кроме того, поясняли в московском управлении СКР, по событиям 27 июля расследуется три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ). В понедельник Мещанский суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.