В Москве на Тверской улице машина вылетела на встречную полосу

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В центре Москвы произошло ДТП с четырьмя автомобилями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД РФ.

Авария произошла в районе дома 27 по Тверской улице. Пострадал один человек, сказали в пресс-службе главка.

Как передает корреспондент "Интерфакса", легковушка вылетела на встречную полосу, протаранив фургон Ford Transit и задев еще два автомобиля.

Движение по Тверской в сторону центра города затруднено.