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Взрыв газа на Нагорной улице в Москве произошел из-за нарушения правил безопасности

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В столичном главке МЧС заявили, что взрыв газа в Москве в доме на улице Нагорной произошел из-за того, что хозяева квартиры нарушили правила безопасного пользования газовым оборудованием. Такова предварительная версия МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного жилого дома на Нагорной улице, 18, корпус 3 произошло обрушение межквартирной стены и выбило стекла.

По предварительным данным источников, в доме проводился капитальный ремонт, и во время пуско-наладочных работ произошел взрыв газовоздушной смеси.

Заместитель префекта ЮЗАО Анзор Алисултанов сообщил ранее, что на момент взрыва в квартире никого не было и никто не пострадал.

Москва МЧС

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