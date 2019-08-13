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Движение в центре Москвы ограничат в воскресенье из-за полумарафона

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Несколько улиц и набережных в центре Москвы будет перекрыто 18 августа в связи с проведением полумарафона "Лужники", сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

С 06:30 до 13:00 ограничивается движение по улице Лужники, с 07:00 до 12:30 - по Фрунзенской набережной, с 07:30 до 13:00 - по Лужнецкой набережной, с 07:30 до 11:40 - по Пречистенской набережной, с 07:30 до 11:30 - по Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту, с 07:30 до 11:10 - по улице Балчуг, говорится в сообщении.

По информации ЦОДД, также с 07:40 до 11:40 будет перекрыта Кремлевская набережная, с 07:50 до 11:20 - Раушская набережная, с 07:50 до 11:00 - Космодамианская и Шлюзовая набережные, с 07:50 до 11:45 - Софийская набережная и Фалеевский переулок, а с 07:50 до 12:00 - Болотная улица и площадь Васильевский Спуск.

Москва

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