В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников. Бомбу обезвредили и увезли, сейчас все спокойно, добавил он.

По словам коменданта, бомба лежала под толстым слоем грунта. Ее нашли в Тайницком саду - на участке ближе к Москве-реке, раньше там находился ледник - погреб для хранения провизии.

"Там делали срез грунта под гидроизоляцию для того, чтобы это помещение можно было приспособить под другие хозяйственные нужды", - уточнил Хлебников.