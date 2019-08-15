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В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников. Бомбу обезвредили и увезли, сейчас все спокойно, добавил он.

По словам коменданта, бомба лежала под толстым слоем грунта. Ее нашли в Тайницком саду - на участке ближе к Москве-реке, раньше там находился ледник - погреб для хранения провизии.

"Там делали срез грунта под гидроизоляцию для того, чтобы это помещение можно было приспособить под другие хозяйственные нужды", - уточнил Хлебников.

Кремль СССР Тайницкий сад

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