Поиск

Росгвардейцы получат дополнительные часы для голосования на выборах в Мосгордуму

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии смогут проголосовать на выборах в Мосгордуму 8 сентября на семи избирательных участках на два часа раньше других избирателей - с 06:00.

Соответствующее решение принято на заседании Мосгоризбиркома, передает корреспондент "Интерфакса".

Член МГИК Дмитрий Реут на заседании уточнил, что аналогичное решение по тем же семи избирательным участкам принималось год назад при проведении выборов мэра Москвы.

Таким образом, бойцы Росгвардии будут голосовать на обычных избирательных участках, и там будет организовано видеонаблюдение.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательные участки, как обычно, откроются в 08:00.

Между тем обычные избиратели также смогут проголосовать досрочно, а именно с 28 августа по 7 сентября: с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 14:00..

График работы избиркомов для проведения досрочного голосования утверждён на заседании Мосгоризбиркома.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов напомнил, что в соответствии с законодательством для досрочного голосования необходима уважительная причина, например, отпуск, служебная командировка, производственная или учебная необходимость и ряд других. Причину досрочного голосования избиратель указывает в заявлении.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.

После этого в Москве прошел ряд несанкционированных массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов, в частности 27 июля и 3 августа.

10 августа состоялся согласованный митинг.

Росгвардия Москва Мосгордума

Новости

Причиной стрельбы в парикмахерской в Котельниках стала любовная драма

Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Котельниках

Мэрия Москвы не согласовала пикеты 17 августа на бульварах

Мэрия Москвы не согласовала пикеты 17 августа на бульварах
Аварийная посадка А321 в поле

Подмосковные власти отвергли версию о столкновении А321 с птицами со свалок

Подмосковные власти отвергли версию о столкновении А321 с птицами со свалок
Аварийная посадка А321 в поле

После жесткой посадки А321 госпитализировали только одну женщину

Аварийная посадка А321 в поле

Птицы вывели из строя сразу два двигателя самолета "Уральских авиалиний"

Птицы вывели из строя сразу два двигателя самолета "Уральских авиалиний"
Аварийная посадка А321 в поле

Пятеро детей пострадали при аварийной посадке самолета в поле под Москвой

Возбуждено уголовное дело после аварийной посадки А321 в Подмосковье

Аварийная посадка А321 в поле

Лайнер А321 "Уральских авиалиний" садился в поле без шасси

Аварийная посадка А321 в поле

10 человек госпитализированы после аварийной посадки А321 в "Жуковском"

10 человек госпитализированы после аварийной посадки А321 в "Жуковском"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');