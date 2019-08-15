Росгвардейцы получат дополнительные часы для голосования на выборах в Мосгордуму

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии смогут проголосовать на выборах в Мосгордуму 8 сентября на семи избирательных участках на два часа раньше других избирателей - с 06:00.

Соответствующее решение принято на заседании Мосгоризбиркома, передает корреспондент "Интерфакса".

Член МГИК Дмитрий Реут на заседании уточнил, что аналогичное решение по тем же семи избирательным участкам принималось год назад при проведении выборов мэра Москвы.

Таким образом, бойцы Росгвардии будут голосовать на обычных избирательных участках, и там будет организовано видеонаблюдение.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательные участки, как обычно, откроются в 08:00.

Между тем обычные избиратели также смогут проголосовать досрочно, а именно с 28 августа по 7 сентября: с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 14:00..

График работы избиркомов для проведения досрочного голосования утверждён на заседании Мосгоризбиркома.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов напомнил, что в соответствии с законодательством для досрочного голосования необходима уважительная причина, например, отпуск, служебная командировка, производственная или учебная необходимость и ряд других. Причину досрочного голосования избиратель указывает в заявлении.