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РЕН ТВ сообщил о госпитализации Марка Захарова

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Советский и российский режиссер Марк Захаров госпитализирован в одну из клиник Москвы, сообщает во вторник телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, 85-летний худрук театра "Ленком" находится в реанимации из-за двустороннего воспаления легких.

Состояние Захарова оценивается как тяжелое, но стабильное.

Советский и российский режиссер снял такие фильмы, как "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Марк Захаров

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