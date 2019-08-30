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День рождения Москвы отметят 70 тыс. залпами салюта

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В честь 872-летия столицы в 21:00 7 сентября будет дан салют, сообщил сайт мэрии Москвы в пятницу.

Вечернее небо украсят золотые, серебряные, красные, синие, зеленые и пурпурные огни. В общей сложности пусковые установки дадут более 70 тыс. залпов, говорится в сообщении.

Фейерверки запустят с 33 площадок во всех округах Москвы. Пиротехнические шоу организуют, в частности, в саду "Эрмитаж", в парках "Кузьминки", "Ходынское поле", "Сокольники", в усадьбе Воронцово и в Таганском парке.

Точки запуска разместят и вдоль набережной Москвы-реки - в парке Горького, в "Зарядье", а также напротив Большой спортивной арены "Лужников".

Продолжительность фейерверков составит не менее пяти минут.

Москва

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