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В Подмосковье поголовье коз выросло за год на 5,3%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - За первые семь месяцев 2019 года в Московской области поголовье овец и коз выросло на 5,3% к уровню прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Он отмеил, что молочное и мясное козоводство становится популярным и выгодным.

Прирост поголовья произошел за счет индивидуальных предпринимателей, в том числе фермеров, добавил чиновник.

По словам министра, в основном разводят коз зааненской, альпийской и нубийской пород, "молоко которых мало отличается по вкусу и запаху от коровьего".

Ведомство Разина собирается выделять земли и создавать и поддерживать козоводческие предприятия на более чем 7 тысяч коз для дальнейшего племенного поголовья, а также товарное производство, пообещал он.

В 2018 году в регионе было произведено 9154 тонны козьего молока, в том числе в фермерских хозяйствах - 1906 и 6951 тонн - в личных подсобных хозяйствах.

Московская область Андрей Разин

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