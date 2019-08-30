Ясная и сухая погода установится в Москве в первую неделю сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Погода в Московском регионе и соседних областях в первую декаду сентября будет ясной и сухой. Комфортную погоду обеспечит блокирующий антициклон, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первая декада сентября ожидается комфортной, связано это с тем, что антициклон - или лучше сказать - блокирующая ситуация над европейской территорией России, она достаточно устойчивая, и в течение ближайших 5-6 дней еще будет наблюдаться эта ситуация", - сказал Вильфанд журналистам в пятницу.

В связи с этим, по его словам, температурный фон в центральноевропейских регионах страны будет выше нормы на 3-5 градусов. Существенных осадков в течение первой недели месяца не прогнозируется.