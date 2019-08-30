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Объем московского экспорта за полгода превысил $11 млрд

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - По итогам первых шести месяцев 2019 года московские предприятия экспортировали продукцию на сумму свыше $11 млрд. Об этом сообщил гендиректор АНО "Московский экспортный центр" (МЭЦ) Кирилл Ильичев в ходе конференции It's time for Moscow в пятницу.

Речь идет о несырьевом, неэнергетическом экспорте. Ильичев уточнил, что Москва экспортирует свои товары в 182 страны мира.

По его словам, правительство Москвы оказывает поддержку компаниям-экспортерам в обучении, продвижении продукции, в том числе на зарубежных выставках, путем финансовой и иной помощи.

В рамках программы Made in Moscow компаниям предоставляется возможность представить свою продукцию, услуги на крупнейших зарубежных выставках. Как отмечается, за последние два года московские компании при поддержке МЭЦ были представлены более чем на 30 выставках в ОАЭ, Германии, Франции, Финляндии, ЮАР, Китае, Казахстане и в других странах. Компании планируют участвовать в событиях в Канаде, США и Вьетнаме.

Отмечается, что столичные власти оказывают поддержку по продвижению продукции московских производителей через крупные мировые площадки электронной коммерции.

Ильичев добавил, что всего в Москве работает свыше 10 тыс. компаний-экспортеров.

Международный форум представителей иностранных и зарубежных русскоязычных СМИ It's Time for Moscow, организованный департаментом внешнеэкономических и международных связей российской столицы (ДВМС) прошел в седьмой раз.

Москва

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