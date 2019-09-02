В подмосковной Трехгорке жилой район превратили в музей стрит-арта

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В микрорайоне Новая Трехгорка в Одинцовском округе Подмосковья создали музей уличного искусства в рамках проекта Urban Morphogenesis. Около 90 художников со всего мира создали больше 50 работ на фасадах жилых многоэтажек и социальных объектов, сообщила пресс-служба муниципальной администрации.

В микрорайоне появились муралы художников из Бразилии, Италии, Испании, Англии, Америки, Нидерландов, Индонезии, Китая, Мексики, Колумбии, Болгарии и России.

"Мероприятие важно для всей страны - это первый в истории России музей под открытым небом, полностью консолидированный в среду обитания", - прокомментировала результаты министр администрации региона Ирина Плещеева.

Ранее такой эксперимент проводили только в Лодзе, говорится на сайте проекта.

На открытии музея 31 августа побывали около 15 тысяч человек.