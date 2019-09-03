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Одобрен проект подземного археологического музея в Кремле

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства подземного археологического музея на территории московского Кремля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля.

Его общая площадь составит 1 508 кв.м. Пол над раскопами в основном зале музея будет прозрачным. Также из стекла будут выполнены витрины и подставки под саркофаги. Входной павильон в музей с ландшафтным оформлением из декоративных растений будет вписан в насыпной холм над обустраиваемым подвалом.

Экспозицию музея составят подлинные археологические раскопки, предметы, найденные во время археологических исследований, сохраненные фрагменты собора Чудова монастыря и мультимедийные инсталляции.

Административный 14-й корпус был построен в 1932-1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля на месте разрушенных в 1929 году Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. В 2015-2016 годах наземная часть 14-го корпуса была демонтирована, и на его месте проведены археологические исследования.

В ходе обследования сохранившихся под корпусом подвальных помещений ученые обнаружили части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря.

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