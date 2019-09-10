Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил изучить возможность расширить площадь археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере и начать раскопки между Большим Кремлёвским дворцом и церковью Двенадцати апостолов в Московском Кремле. Об этом говорится в перечне поручений, который он сформулировал после осмотра места раскопок в Кремле в июне.

Управлению делами президента, ФСО и Российской академии наук поручено к 15 декабря 2019 года изучить возможность расширить площадь раскопок в Большом Кремлевском сквере в восточном направлении (на 50-60 квадратных метров), за пределами обнаруженного здания приказов XVII века.

Вопрос о начале работ между БКД и церковью Двенадцати апостолов должен быть решен к 15 марта 2020 года.

Министерству науки и РАН Путин поручил оснастить Институт археологии РАН современным архивным и лабораторным оборудованием, в том числе для оцифровки и хранения документов о находках, для оперативного анализа состава древних материалов и изучения технологии изготовления найденных артефактов.

Министерству культуры и РАН он предложил до 1 октября обдумать создание цикла научно-популярных фильмов об археологических исследованиях историко-культурных объектов средневековой Руси и московского Кремля, в том числе об истории Москвы и городов Северо-Восточной Руси.

Последние раскопки начались в Кремле в мае 2019 года там, где в XVI-XVII веках располагались приказы, прообразы нынешних министерств. По оценке директора Института археологии академика Николая Макарова, они будут продолжаться до конца лета 2020 года, за три месяца археологи прошли 2,5 метра культурного слоя.

В начале сентября Главгосэкспертиза России одобрила строительство на месте раскопок подземного музея площадью свыше 1500 квадратных метров. В музей войдут остатки фундамента храма Чуда Михаила Архангела, которые нашли под четырнадцатым корпусом Кремля.