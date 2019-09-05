Заброшенная пятиэтажка обрушилась в Сергиевом Посаде

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Заброшенное пятиэтажное здание обрушилось в подмосковном Сергиевом Посаде при разборке рабочими, есть пострадавшие, сообщает сайт Главного управления МЧС по Московской области.

Согласно сообщению, сигнал о происшествии поступил в четверг в 14:40. Здание расположено в поселке Новая Шурма, входящем в городской округ Сергиев Посад. Обрушение произошло при разборке здания рабочими.

По предварительным данным, есть пострадавшие, добавляют в ведомстве.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, под завалами могут находиться трое или четверо рабочих.