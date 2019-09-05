Поиск

Заброшенная пятиэтажка обрушилась в Сергиевом Посаде

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Заброшенное пятиэтажное здание обрушилось в подмосковном Сергиевом Посаде при разборке рабочими, есть пострадавшие, сообщает сайт Главного управления МЧС по Московской области.

Согласно сообщению, сигнал о происшествии поступил в четверг в 14:40. Здание расположено в поселке Новая Шурма, входящем в городской округ Сергиев Посад. Обрушение произошло при разборке здания рабочими.

По предварительным данным, есть пострадавшие, добавляют в ведомстве.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, под завалами могут находиться трое или четверо рабочих.

Московская область Сергиев Посад

Новости

В Мосгордуме предложили переводить детей без прививок на домашнее обучение

В Мосгордуме предложили переводить детей без прививок на домашнее обучение

Николай Ляскин оштрафован на 20 тысяч рублей за акцию 31 августа

Николай Ляскин оштрафован на 20 тысяч рублей за акцию 31 августа

Власти Москвы отказались согласовать акцию 14 сентября на проспекте Сахарова

Выборы в Мосгордуму - 2019

Памфилова назвала московские протесты "рукотворной бурей"

Памфилова назвала московские протесты "рукотворной бурей"

Грузовик сбил дорожных рабочих на МКАДе в Москве

Центральные улицы Москвы начнут перекрывать для проведения Дня города

Протесты в Москве

Евгений Коваленко приговорен к 3,5 годам колонии за брошенную в росгвардейца урну

Жители юго-запада Москвы выступили против строительства храма в парке "Зюзино"

Протесты в Москве

Кириллу Жукову дали три года колонии за нападение на росгвардейца в Москве

Кириллу Жукову дали три года колонии за нападение на росгвардейца в Москве

Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа

Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');