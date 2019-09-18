Врачи борются за жизнь полицейского, раненного при задержании коллеги

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В операционной одной из московских больниц хирурги борются за жизнь сотрудника полиции, раненного в перестрелке на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией в среду.

По его словам операция продолжается. У пострадавшего полицейского огнестрельное ранение в шею и живот, большая кровопотеря. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту перестрелки между московскими полицейскими, в результате которой один из них погиб, еще один ранен, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника МВД (статья 317 УК РФ).

По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудники ОСБ проводили оперативные мероприятия по задержанию сотрудника полиции метрополитена. Он подозревался в получении денег от гражданина, не имеющего документов. В результате полицейский выстрелил из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности.

Один из полицейских погиб, второй доставлен в больницу, сказала Иванова.

Она отметила, что подозреваемый задержан и будет доставлен в следственное подразделение для допроса.