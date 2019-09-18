Поиск

Врачи борются за жизнь полицейского, раненного при задержании коллеги

Врачи борются за жизнь полицейского, раненного при задержании коллеги
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В операционной одной из московских больниц хирурги борются за жизнь сотрудника полиции, раненного в перестрелке на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией в среду.

По его словам операция продолжается. У пострадавшего полицейского огнестрельное ранение в шею и живот, большая кровопотеря. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту перестрелки между московскими полицейскими, в результате которой один из них погиб, еще один ранен, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника МВД (статья 317 УК РФ).

По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудники ОСБ проводили оперативные мероприятия по задержанию сотрудника полиции метрополитена. Он подозревался в получении денег от гражданина, не имеющего документов. В результате полицейский выстрелил из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности.

Один из полицейских погиб, второй доставлен в больницу, сказала Иванова.

Она отметила, что подозреваемый задержан и будет доставлен в следственное подразделение для допроса.

Москва МВД

Новости

Задержан полицейский, убивший коллегу при перестрелке в Москве

Задержан полицейский, убивший коллегу при перестрелке в Москве

Полицейский в Москве убит при задержании коллеги

Дело Павла Устинова

Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 23 сентября

Пассажир погиб под колесами поезда московского метро

В московском метро приостановлено движение от "Савеловской" до "Серпуховской"

В московском метро приостановлено движение от "Савеловской" до "Серпуховской"

РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста

РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста
Протесты в Москве

Фигуранта "дела 27 июля" Губайдулина отпустили под подписку о невыезде

Пикеты в поддержку осужденного актера Устинова начались на Старой площади

Пикеты в поддержку осужденного актера Устинова начались на Старой площади

Дипломаты начали переговоры о статусе Англо-американской школы в Москве

Дело Павла Устинова

Руководители трех СМИ попросили Чайку обжаловать приговор актеру Устинову

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');