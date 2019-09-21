В Москве на "серой" ветке метро восстановили движение после падения пассажира
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 25 минут понадобилось для восстановления движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, прерванного в субботу из-за инцидента с пассажиром.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, пассажир по неустановленным причинам упал на рельсы станции "Южная". Около 16:45 движение поездов было восстановлено.
Собеседник агентства не располагает информацией о состоянии пассажира, упавшего на рельсы.
В пресс-службе в 16:47 метрополитена сообщили, что движение восстановлено и вводится в график.