В Москве на "серой" ветке метро восстановили движение после падения пассажира

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 25 минут понадобилось для восстановления движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, прерванного в субботу из-за инцидента с пассажиром.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, пассажир по неустановленным причинам упал на рельсы станции "Южная". Около 16:45 движение поездов было восстановлено.

Собеседник агентства не располагает информацией о состоянии пассажира, упавшего на рельсы.

В пресс-службе в 16:47 метрополитена сообщили, что движение восстановлено и вводится в график.