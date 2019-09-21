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В Москве на "серой" ветке метро восстановили движение после падения пассажира

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 25 минут понадобилось для восстановления движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, прерванного в субботу из-за инцидента с пассажиром.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, пассажир по неустановленным причинам упал на рельсы станции "Южная". Около 16:45 движение поездов было восстановлено.

Собеседник агентства не располагает информацией о состоянии пассажира, упавшего на рельсы.

В пресс-службе в 16:47 метрополитена сообщили, что движение восстановлено и вводится в график.

Москва Московский метрополитен Южная

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Пассажир упал на рельсы на станции "Южная" московского метро

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