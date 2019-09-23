Москвич получил 20 лет колонии за удержание ребенка в сексуальном рабстве

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы приговорил Эдуарда Никитина к 20 годам колонии строгого режима за то, что он в течение десяти лет удерживал в квартире мальчика и насиловал его. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что в июле 2007 года Никитин познакомился в девятилетним мальчиком и позвал его жить к себе. Ребенок согласился. После этого Никитин держал его в комнате, не выпуская, прятал от окружающих и периодически насиловал, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета. В ходе следствия Никитин признал вину. Экспертиза подтвердила его вменяемость.

Пропавший мальчик был объявлен в розыск в 2007 году. Московские следователи установили его местонахождение в результате кропотливой работы, отметили в СКР.

Никитина задержали летом 2017 года, когда его и похищенного мальчика, которому уже было 19 лет, патрульные остановили на улице. У юноши не было при себе документов, его имя пробили по базе и обнаружили, что он в розыске, сообщал "Первый канал". По словам журналистов, он рассказал, что в 2007 году сбежал из дома, поругавшись с отчимом, и десять лет жил у Никитина в коммунальной квартире, не ходил в школу и не считал свою жизнь ненормальной. Проживавшая в той же квартире мать Никитина знала о мальчике, но не была в курсе деталей. Соседи-гастарбайтеры мальчика не видели.