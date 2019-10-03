Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на приговор фигуранту "дела 27 июля" Коваленко

Мещанский суд изучит замечания защиты и затем вернет дело Мосгорсуду

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляцию на приговор Егору Коваленко, которого приговорили к 3,5 годам колонии за то, что на акции 27 июля он бросил урну в сторону росгвардейцев. Дело возвращено в первую инстанцию для рассмотрения замечаний адвоката, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Предполагается, что дело вернут в Мосгорсуд, когда суд первой инстанции рассмотрит эти замечания.

Адвокат Коваленко Мансур Гильманов указал на недочеты в протоколе заседания Мещанского суда и сказал, что его подзащитному не объяснили права в полном объеме, уточняет "Медиазона".

Мосгорсуд также отклонил просьбу защиты заменить арест Коваленко на более мягкую меру пресечения.

Мещанский суд 4 сентября признал Коваленко в двух эпизодах применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Следствие и суд установили, что он толкнул полицейского и тот упал на гранитные ступени, испытав физическую боль. Затем он дернул сотрудника Росгвардии за бронежилет, а затем бросил в его сторону мусорное ведро.

Коваленко был первым арестованным по событиям 27 июля в Москве. Изначально - когда ему было предъявлено одно обвинение в броске урны - он признал вину, однако впоследствии отказался от признания. В Мещанском суде он заявил, что его действия были реакцией на "беспредел" со стороны силовиков. Гособвинение потребовало для него пять лет колонии.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день были задержаны больше тысячи человек. Затем СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Фигурантам дела также предъявили обвинения в применении насилия к полицейским и росгвардейцам.