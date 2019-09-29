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Полиция насчитала 20 тыс. человек на митинге в центре Москвы

Полиция насчитала 20 тыс. человек на митинге в центре Москвы
Митинг в центре столицы
Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Около 20 тыс. человек пришли на согласованную акцию оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка, сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан на митинге.

Задержаний на акции не было.

По данным волонтерской организации "Белый счетчик" на 15:30, на проспекте Сахарова собрались 17,5 тыс. человек.

Акцию протеста незарегистрированной Либертарианской партии России власти согласовали на 20 тыс. человек.

Митинг проводится, в частности, в поддержку фигурантов "московского дела".

"Московское дело" - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа этого года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Москва

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