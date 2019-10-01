В Москве возбудили дело об отравлении едой из вендинговых автоматов Healthy food

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Москве расследует уголовное дело о нарушении санитарных правил после произошедших этим летом массовых отравлений пользователей пунктов питания Healthy food. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

По его словам, 30 сентября на основании материала, поступившего из прокуратуры, в отношении персонала ООО Healthy food возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Источник отметил, что летом этого года неустановленные пока работники этой компании осуществляли свою деятельность в нарушении "санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, других нормативных актов, что повлекло по неосторожности массовое заболевание и отравление людей".

По данным следствия, в период с 11 июля по 1 августа среди сотрудников и посетителей бизнес-центров, расположенных в восьми административных округах Москвы, Инновационном центре "Сколково", Московской области зарегистрировано 97 случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией, связанной с употреблением продуктов из торговых автоматов и кафе ООО "До Луны и обратно" под брендом Healthy food. Роспотребнадзор ранее сообщил о 99 отравившихся едой Healthy Food.

Статья 236 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.

О массовом отравлении в Москве стало известно 16 июля. Роспотребнадзор выяснил, что люди отравились продуктами под брендом Healthy food.

Эту еду производили в цехе на юго-востоке Москвы на территории промышленной зоны. Там нашли многочисленные нарушения - от неисправных холодильников до просроченных продуктов. Цеха опечатали, из оборота изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции. В городе закрыли 48 автоматов компании и два кафе в "Москва-Сити".

Основатель Healthy food Space Дмитрий Пронин распространил заявление о том, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков. Кроме того, в Healthy Food 1 августа заявляли, что независимая лаборатория не нашла в их продукции сальмонеллу.

11 сентября Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование этих отравлений.

"Около 84% исследованных проб пищевых продуктов, отобранных в ходе расследования, не отвечали требованиям по микробиологическим показателям, в курином филе, смывах с объектов окружающей среды, у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза", - сообщал сайт ведомства.

В пресс-релизе отмечалось, что столичное управление Роспотребнадзора вынесло 16 постановлений о назначении административных штрафов на сумму около 2 млн рублей.

"В результате принятых Управлением Роспотребнадзора по городу Москве мер вспышка была локализована и новых случаев сальмонеллеза не зарегистрировано", - говорилось в сообщении.