Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

В эту сумму ГУ МВД оценило расходы на обеспечение порядка в дни несогласованных акций

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка. Сумма двух исков приближается к 18 млн рублей, сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе Симоновского суда.

Иски к Навальному и его соратникам были поданы в суд 30 сентября. О них стало известно 1 октября. Досудебные беседы с участниками разбирательства назначены на 21 октября, пишет газета.

В одном заявлении ответчиками указаны Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, а также политик и ведущий канала Навальный Live Владимир Милов, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и лидер московского отделения Партии перемен Александр Соловьев. У них полиция хочет отсудить 8 489 156 рублей за акцию 27 июля.

Второй иск подан к Соболь и главе отдела расследований ФБК Георгию Албурову. От них истцы требуют 9 402 033 рубля за акцию 3 августа.

Албуров отметил, что полиция присоединилась к "к судебному конвейеру по выжиманию из нас всех возможных средств". Ранее с оппозиционерами и независимыми кандидатами в Мосгордуму начали судиться такие компании, как "Мосгортранс", "Московский метрополитен" и государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги", а также некоторые частные предприятия. Они утверждают, что понесли ущерб или дополнительные расходы из-за несогласованных акций.

Оппозиция будет оспаривать решения судов о компенсациях, пообещал Албуров.

"Мы считаем, что это часть общей кампании по ресурсному изматыванию и ФБК, и кандидатов. Не совсем понятно, какие могли убытки понести полицейские, потому что их работа в том и заключается, чтобы привозить куда-то автозак, винтить людей и махать дубинками. Все это оплачивается из бюджета, и каких денег они хотят еще получить от нас сверху этого, не совсем понятно", - сказал политик.

По мнению Жданова, оппозицию пытаются задушить финансово, то же касается дела об отмывании средств через ФБК, по которому прошли десятки обысков у активистов штабов Навального и у них изымали деньги и блокировали счета. Он добавил, что решение, откуда брать деньги на выплаты компенсаций, будет принято после судов.

Глава координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин сказал, что ГУ МВД, как правило, "выигрывает все суды". Если будут удовлетворены именно эти иски, можно будет "взыскивать деньги с бандитов, которых окружили и вызвали СОБР", считает он.

27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В эти дни были задействованы дополнительные силы полиции и Росгвардии. В каждый из этих дней в городе задержали больше тысячи человек, большинство из которых были привлечены к административной ответственности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля, по делу были задержаны около полутора десятков человек. С некоторых из них обвинения сняли, некоторых привлекли к ответственности за применение насилия к полицейским. В начале августа председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям определить, какой ущерб понесли граждане, организации и городское имущество из-за событий 27 июля.

1 октября Коптевский суд взыскал с восьми оппозиционеров 3,4 млн рублей в пользу ГБУ "Автомобильные дороги" за вытоптанные газону 27 июля. Компания требовала 11,5 млн рублей. Комментируя решение суда, один из ответчиков Алексей Навальный отмечал, что газоны вытоптали силовики.

2 октября Тушинский суд взыскал с оппозиции 241 520 рублей в пользу владельца магазина и ресторана "Армения" на Тверской. 4 октября Коптевский суд удовлетворил иск "Московского метрополитена" и взыскал с политиков 54 747 рублей. 10 сентября Коптевский суд присудил 1,2 млн рублей компенсации "Мосгортрансу" за простои автобусов и изменение маршрутов.

Также с оппозицией судятся транспортные компании "М.Такси коммуникации", "Флай Авто" и прокурор Москвы.