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Илья Яшин пожаловался в СКР на парад коммунальной техники в Москве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин обратился в Следственный комитет РФ (СКР) с жалобой на ГБУ "Автомобильные дороги" из-за парада коммунальной техники, который стал причиной перекрытия центра Москвы.

"В субботу Москва намертво встала в пробке: центр был перекрыт ради парада коммунальной техники. В чем смысл этого странного мероприятия, никто так и не объяснил. Прихоть эта обошлась городу в приличную сумму. На организацию парада, по самым скромным оценкам, ушло около 120 млн рублей из бюджета..." - сообщил Яшин на своей странице в Facebook.

Политик считает, что речь идет о нецелевом расходовании бюджетных средств с учетом того, что в уставе ГБУ "Автомобильные дороги" не сказано про участие в каких бы то ни было парадах. В связи с этим оппозиционер попросил СКР возбудить уголовное дело.

Яшин обратил также внимание на то, что парад прошел на фоне судебных исков к организаторам протестных акций с требованиями возместить нанесенный городскому хозяйству ущерб.

Коммунальный парад

Парад коммунальных машин прошел в Москве 14 сентября, в нем приняли участие около 700 единиц техники. По словам заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, в парадных колоннах прошли поливомоечные машины ГБУ "Автомобильные дороги", специализированная и аварийно-спасательная техника "Мосводоканала", "Мосгаза", "Мосводостока", "Гормоста" и других предприятий комплекса городского хозяйства, а также пожарно-спасательная и ретро-техника.

В связи с проведением парада было закрыто движение на всем протяжении проспекта Академика Сахарова от Бульварного кольца и улицы Маши Порываевой. Часть проспекта Академика Сахарова между Бульварным и Садовыми кольцами открыли для движения только в 15:00 субботы, остальную часть проспекта и улицу Маши Порываевой - в 0:00 16 сентября.

Иски к организаторам протестов в Москве

Ранее столичные суды общей юрисдикции зарегистрировали несколько исков к организаторам протестной акции 27 июля. Так, ГУП "Мосгортранс" просит взыскать ущерб, причиненный простоем в размере более 1,2 миллиона рублей, ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" оценивает свой ущерб в 11,5 миллиона рублей, ООО "Анкор", предоставляющее услуги общественного питания на Тверской улице, требует от ответчиков 552 тысячи рублей. Кроме того, Коптевский суд получил иск Московского метрополитена к организаторам акции на 54 тысячи рублей.

Илья Яшин СКР Москва

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