На мемориальном кладбище в Подмосковье началось прощание с космонавтом Леоновым

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с 11-м космонавтом СССР и первым человеком в открытом космосе - Алексеем Леоновым началась на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Проститься с Леоновым, скончавшимся 11 октября на 86-м году жизни в Москве, пришли сотни людей.

Среди них действующие и бывшие космонавты, руководители российской ракетно-космической отрасли, заместители министра обороны России Николай Панков и Дмитрий Булгаков, полпред президента в Приволжском федеральном округе, экс-глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.

На Мемориальном кладбище в Мытищах Леонов будет похоронен сегодня же.

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года он в качестве командира экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран: "Союза-19" (СССР) и Apollo 18 ("Аполлон-18", США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.

Леонов - дважды Герой Советского Союза, награжден орденами и медалями СССР и Российской Федерации, иностранных государств и общественных организаций, отмечен различными знаками отличия.

Космонавт был членом Союза художников СССР, почетным членом Российской академии художеств, автором и соавтором ряда книг о космосе. По его книге "Время первых" создан художественный фильм.