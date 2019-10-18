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Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД "Дорогомилово"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Устинова меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2019 года ", - огласил решение судья Сергей Артемов.

Ранее Пресненский суд арестовал начальника Устинова - Дмитрия Смирнова. Смирнов заявил в суде, что адвокат Зуев якобы привёз пакет с деревенской самогонкой его заместителю Устинову, Смирнов его взял, а там оказались деньги.

Как сообщалось, Смирнов и Устинов были задержаны 17 октября по подозрению в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, Смирнов "получив информацию о наличии проверки в отношении гражданина Зуева, который является адвокатом, решил использовать данную информацию в своих целях, путем нескольких встреч убеждал Зуева передать ему 7 млн рублей за содействие, получил 3,5 миллиона рублей".

Москва МВД

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