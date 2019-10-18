Суд арестовал замначальника ОМВД "Дорогомилово" по делу о мошенничестве

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца - до 18 декабря - заместителя начальника ОМВД РФ по району Дорогомилово, начальника полиции Дмитрия Смирнова, подозреваемого в покушении на мошенничество, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

По версии следствия, Смирнов, "получив информацию о наличии проверки в отношении гражданина Зуева, который является адвокатом, решил использовать данную информацию в своих целях, путем нескольких встреч убеждал Зуева передать ему 7 млн рублей за содействие, получил 3,5 млн рублей".

Прокурор поддержал ходатайство следствия в полном объеме.

Сам Смирнов просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, так как у него на иждивении пожилая мать с тяжелым заболеванием и 5-летний ребёнок. Он также согласен помогать следствию и не оказывать влияние на свидетелей по делу.

По словам адвоката, Смирнов не причастен к этому преступлению и просил суд также о домашнем аресте.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб в ходе проверки задержали Смирнова и его заместителя - начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова при получении от гражданина суммы в размере 3,5 млн рублей.