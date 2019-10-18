Замначальника ОМВД "Дорогомилово" заявил в суде о планах получить не деньги, а самогон

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Заместитель начальника ОМВД РФ по району Дорогомилово, начальник полиции Дмитрий Смирнов отвергает причастность к какому-либо мошенничеству, которые вменяет ему следствие, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Заключение под стражу - это слишком сурово. Прошу домашний арест. (...) Мы сели с (Сергеем) Устиновым в машину, он (адвокат Зуев - ИФ) сказал Устинову, что привёз ему пакет с деревенской самогонкой. Я взял пакет, но он предназначался не мне, я не знал, что там денежные средства", - сказал Смирнов.

По версии следствия, Смирнов, "получив информацию о наличии проверки в отношении гражданина Зуева, который является адвокатом, решил использовать данную информацию в своих целях". Как отмечается, на нескольких встречах он убеждал Зуева передать ему 7 млн рублей за содействие, получил 3,5 миллиона рублей.

По словам адвоката, Смирнов не причастен к этому преступлению и просил суд также о домашнем аресте.

Прокурор поддержал ходатайство следствия.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб в ходе проверки задержали Смирнова и его заместителя - начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова при получении от гражданина суммы в размере 3,5 млн рублей.