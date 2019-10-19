В переходе метро "Савеловская" пьяный мужчина ранил ножом полицейского

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пьяный мужчина ударил ножом сотрудника УВД московского метрополитена в переходе станции метро "Савеловская" в Москве в субботу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка, нападавший - мужчина 1991 года рождения. Его сразу задержали и доставили в подразделение полиции.

Пострадавший старший сержант полиции, по данным пресс-службы, госпитализирован с ранением в грудь.

Как сообщили в полиции, собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.