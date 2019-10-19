Поиск

В переходе метро "Савеловская" пьяный мужчина ранил ножом полицейского

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пьяный мужчина ударил ножом сотрудника УВД московского метрополитена в переходе станции метро "Савеловская" в Москве в субботу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка, нападавший - мужчина 1991 года рождения. Его сразу задержали и доставили в подразделение полиции.

Пострадавший старший сержант полиции, по данным пресс-службы, госпитализирован с ранением в грудь.

Как сообщили в полиции, собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Москва Савеловская

Новости

"Аэрофлот" оштрафован на 290 тысяч рублей за проблемы с багажом в "Шереметьево"

"Аэрофлот" оштрафован на 290 тысяч рублей за проблемы с багажом в "Шереметьево"

Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД "Дорогомилово"

Суд арестовал замначальника ОМВД "Дорогомилово" по делу о мошенничестве

СКР попросил арестовать двух руководителей полиции района Дорогомилово

Власти Москвы не нашли проблем с радиацией в зоне строительства Юго-Восточной хорды

Националисты решили провести "Русский марш" в Москве под новым названием

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту "дела 27 июля" Коваленко

Пострадавшим при обрушении моста в парке Горького присудили 120 000 рублей компенсаций

Пострадавшим при обрушении моста в парке Горького присудили 120 000 рублей компенсаций

Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');